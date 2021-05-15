Мужчина ударил топором по лицу прохожего у торгового центра в Петербурге

Полиция задержала мужчину, ударившего топором по лицу прохожего в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина получил удар топором по лицу от прохожего. Инцидент произошел еще утром 14 апреля 2021 года у торгового центра в доме 26/1 по проспекту Художников. Спустя месяц полицейские задержали нападавшего.

- Пострадавшим был 25-летний мужчина, проживающий в городе Сертолово Ленинградской области. От удара топором у него оказалась разрублена голова, а также ушная раковина, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали искать подозреваемого. Спустя месяц, 13 мая, у дома 22 по проспекту Художников они задержали местного жителя - безработного 48-летнего мужчину.

Подозреваемого отправили в изолятор временного содержания на время расследования. Известно, что он уже дважды привлекался к уголовной отвественности за кражу и грабеж.