Рост числа новых заболевших коронавирусом в Петербурге произошел 15 мая 2021 года

Еще 749 человек заболели коронавирусом в Петербурге на 15 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге четвертый день подряд наблюдается рост заражений коронавирусом. По данным оперативного штаба по COVID-19 на субботу, 15 мая 2021 года, зафиксировано 749 новых случаев, это на 1,4 процента больше, чем днем ранее. Последний раз такой уровень заболеваемости был в конце марта.

- За все время пандемии в Петербурге заразились 426 615 человек. Из них смогли побороть болезнь 388 915 человек, 1676 выписали накануне. Жертвами инфекции за время эпидемии стали 13 726 горожан. 34 человека умерли за последние сутки, - сообщили в оперштабе.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 15 мая 2021 года / Фото: Яндекс

Ситуация с эпидемией в городе постепенно усложняется. За неделю количество госпитализаций больных коронавирусом выросло на 34 процента. Число больных выросло на 27 процентов.

Ученые уже объявили о том, что в шести городах страны началась третья волна пандемии. Отмечается, что на очереди Петербург. Новый всплеск заболеваемости может продлиться до 120 дней.

В Ленобласти на сегодня заражены еще 87 человек, за все время пандемии 43 813. Всего умерли – 1292 (+8 за сутки), выздоровели 41 067 (+83).