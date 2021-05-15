Автомобилисты устроили перестрелку в центре Петербурга

Двое мужчин устроили перестрелку в центре Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге два автомобилиста не поделили дорогу в центре города и устроили перестрелку. В седьмом часу вечера в четверг, 13 мая 2021 года, в полицию поступило сообщение от петербурженки о том, что что-то стреляет по машине на Бронницкой улице. На место выехал наряд стражей порядка.

- Оказалось, что между 30-летний и 43-летним мужчинами произошел конфликт на дороге. Сначала старший распылил в сторону своего оппонента газ из баллончика. Тот ответил ему стрельбой по автомобилю, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полицейские задержали обоих хулиганов, доставили их в отделение и забрали оружие и газовый баллончик.

По факту конфликта было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Ранее уже оба мужчины привлекались, один по статье за наркотики, второй за неуплату алиментов на содержание детей.