Атмосферное давление опустится рекордно низко 15 мая в Петербурге

Рекордно низкое давление ожидается в Петербурге 15 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге в субботу, 15 мая 2021 года, ожидается рекордно низкое атмосферное давление для этого дня. Поэтому метеозависимым людям следует быть внимательнее к своему здоровью. Отмечается, что таких показателей в городе не было уже 55 лет.

- Сегодня рекорд для 15 мая: самое низкое давление за 55 лет. Ожидается, что барометр покажет 752 мм рт.ст., на 4 мм ниже, чем было вчера, - сообщает сервис "Яндекс".

На 14 часов в Петербурге пока что зафиксировано давление в 753 мм рт.ст. В целом, это показатель в пределах нормы.

Что касается погоды, то почти во всех районах города идет мелкий дождь. Сухо пока что только в Выборгском, Калининском и Курортном районах. Температура воздуха по городу 20-21 градус выше нуля. Синоптики прогнозируют, что гроза придет в Петербург во второй половине дня.