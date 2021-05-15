Ливни и грозы пройдут в Ленобласти 16 мая

16 мая в Ленобласти пройдут грозы с ливнями Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Майские грозы пришли в Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков, в воскресенье, 16 мая 2021 года, в регионе снова ожидаются периодические ливни. При этом сильного похолодания не ожидается, температура продолжит держаться на уровне 20 градусов тепла.

- 16 мая в Ленобласти в начале ночи пройдут ливни, а также дожди с грозами продолжатся во второй половине дня. Ветер будет западный до 4-9 метров в секунду с усилением при грозе, - рассказали в ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Температура воздуха днем будет варьироваться от 16 до 21 градусов выше нуля. Ночью около 8-13 градусов.

После ливней, в понедельник 17 мая, на область опуститься туман, а температура воздуха снова повысится до 20-25 градусов. 18 мая и вовсе до 24-29 градусов и снова пройдет гроза.