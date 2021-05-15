Два боеприпаса времен войны нашли в Петербурге и Ленобласти за сутки

Два боеприпаса времен войны нашли в Петербурге и Ленобласти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за пятницу, 14 мая 2021 года, нашли два места с боеприпасами времен Великой Отечественной войны. Первый звонок поступил из поселка Новоселье Ломосовского района.

- Мужчина нашел у дома на улице Стельницкая предмет, похожий на гранату и в 14:05 часов сообщил в об этом в экстренную службу. На место приехала группа разминирования ОМОН. Осмотрев подозрительный предмет, специалисты установили, что это ручная граната советского производства времен войны РГД-33, содержащая взрывчатое вещество и имеющая следы коррозии, - рассказали в Росгвардии.

Спустя два часа поступило еще одно подобное сообщение. На этот раз из Петербурга. Горожане заметили у забора на одном участков на улице Матросова в Красносельском районе ржавый металлический предмет, похожий на боеприпас. Сотрудники ОМОН определили, что это неразорвавшаяся 50-миллиметровая минометная мина времен войны, которая была в состоянии сильной коррозии.

Все боеприпасы забрали специалисты и вывезли на полигон для уничтожения.