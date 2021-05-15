Стало известно имя третьего сына Артемы Дзюбы

Третьего сына Артемы Дзюба назвали Александр / Фото: ФК "Зенит"

В семье футболиста "Зенита" Артемы Дзюбы пополнение. В субботу, 15 мая 2021 года, его жена Кристина родила третьего сына. Об этом этом сообщил футбольный клуб сине-бело-голубых, а также рассказал подробности о новорожденном.

- Мальчику дали имя Александр, вес мальчика — 4250 грамм, рост — 56 сантиметров, - рассказали в "Зените".

Артем Дзюба и Кристина поженились в 2012 году. В их семье уже есть два сына: восьмилетний Никита и пятилетний Максим. Теперь у счастливых родителей - трое богатырей.

Напомним, что о беременности Кристины стало известно в апреле. Тогда футболист опубликовал фотографию на своей странице в социальной сети, где его поклонники сразу же заметили округлившийся животик супруги.

Сам футболист пока что никак не прокомментировал новость о рождении сына.