Бывшего проректора "Военмеха" Петербурга арестовали за мошенничество на 3,6 млн рублей

Суд в Петербурге арестовал проректора Военмеха Марата Гогуадзе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга в субботу, 15 мая 2021 года, арестовал бывшего проректора "Военмеха", обвиняемого в мошенничестве на 3,6 миллионов рублей. Марат Гогуадзе был задержан накануне.

- С 2018 по 2020 года Гогуадзе, занимая высокие должности, действуя совместно с группой лиц, писал приказы о надбавках некоторым сотрудникам за работу, которую те в действительности не выполняли. После потребовал, чтобы те передали ему эти деньги, - сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Сам обвиняемый против ареста возражал. Он пояснил, что у него двое малолетних детей, ряд хронических заболеваний, которые требуют постоянного приема лекарств. Также у супруги тоже имеются заболевания, поэтому ей необходима помощь.

Тем не менее, суд назначил арест до 11 июля 2021 года.