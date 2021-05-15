Домик Петра I в Петербурге открылся 15 мая спустя год карантина

В Петербурге впервые за год открывается Домик Петра I / Фото: Русский музей

В Санкт-Петербурге спустя год карантина открылся знаменитый Домик Петра I. Свои двери музей распахнул в субботу, 15 мая 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

- 15 мая открывается Домик Петра I. Сеансы для посещения: каждый час с 10:00 до 17:00. Ждем вас, - рассказали в музее.

В апреле этого года началась реставрация дома. Всего на работы уйдет около двух лет. Сейчас уже отреставрирована историческая ограда.

Деревянный Домик Петра I находится на Петроградской стороне. Это уникальный памятник архитектуры и старейшее здание Петербурга - оно было построено из сосновых бревен 26 мая 1703 года.

Сейчас здание защищает кирпичный "футляр". Первый был возведен еще в 1723 году по проекту архитектора Доминико Трезини. Современный - более поздней постройки - 1844 года. Площадь домика всего 65 квадратных метров.