40 тонн бесхозных покрышек собрали на берегу реки в Петербурге

Берег реки в Петербурге очистили от старых покрышек Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в субботу, 15 мая 2021 года, прошла уборка берега речки Красненькая. Сотрудники комитета по природопользованию предприятия собирали бесхозные автомобильные покрышки. Всего за день было собрано почти 40 тонн.

- После переработки в резиновую крошку они могут стать покрытием для 2000 м2 детских площадок, - рассказали в комитете.

Уборка проводилась в рамках акции "ГЕН уборки" и национального проекта "Экология", цель которых призвать жителей страны проводить осознанные уборки по принципам раздельного сбора отходов. К мероприятию активно подключились волонтеры, местные жители и районная администрация.

- В этом году благодаря раздельному сбору мусора субботники обрели новый смысл. Совместными усилиями нам удалось не только очистить территорию от сброшенных шин, но и дать им вторую жизнь, — отметил председатель комитета Денис Беляев.