В Петербурге создадут единый центр добровольчества

Правительство Петербурга планирует создать единый региональный центр добровольчества Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге планируют создать единый региональный центр добровольчества. Это учреждение сможет объединить все направления волонтерского движения. Об этом в субботу, 15 мая 2021 года, рассказали в Смольном.

- Центр станет площадкой для проведения мероприятий многочисленных волонтерских корпусов. Губернатор Александр Беглов дал поручение профильным комитетам проработать этот вопрос, - пояснили в администрации города.

Также в субботу Беглов провел встречу с волонтерами и представителями некоммерческих организаций в "Штаб-квартире", где обсуждались вопросы развития добровольческого движения и поддержки социально значимых проектов.

- Такая площадка очень важна для некоммерческих организаций и добровольческого движения. Это социальный коворкинг. Здесь можно получить консультацию по всем вопросам, связанным с реализацией проектов. Ежегодно поддержку получают 200 организаций. Центр посещают до тысячи активистов. Люди хотят делать доброе дело. Им надо помогать, - сказал Александр Беглов.