Следователи нашли новых жертв педофила рок-музыканта из Петербурга

Полиция нашла двух новых жертв педофила рок-музыканта из Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи Санкт-Петербурга нашли новых малолетних жертв местного рок-музыканта, в отношении которого возбуждено множество уголовных дел в связи с насилием малолетних. В пятницу, 14 мая 2021 года, было возбуждено еще два.

- В результате проведенной работы стало известно, что с августа 2018 года по апрель 2019 года он систематически совершал развратные действия по отношению к несовершеннолетней, которой сейчас 15 лет. На момент совершения преступления ей было 13-14, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Вторая жертва того же возраста. Отмечается, что обвиняемый совершал развратные действия с ребенком в период с августа 2019 года по 27 мая 2020 года.

Напомним, что мужчину задержали 30 мая 2020 года за совершение насильственных действий в отношении несовершеннолетних. Сейчас в отношении него возбуждено уже шесть уголовных дел.