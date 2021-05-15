Дополнительные "горячие линии" по вопросам начисления платы за капремонт открыли в Петербурге

В Петербурге открыли дополнительные "горячие линии" по вопросам начисления платы за капремонт Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге жилищный комитет в субботу, 15 мая 2021 года, открыл дополнительные "горячие линии" по вопросам начисления платы за капитальный ремонт. Фонд капремонта заключил с "Петроэлектросбытом" договор, по которому теперь горожанам приходят квитанции в новом формате. Однако во время перехода и сверки баз данных произошли ошибки, которые вызвали негодование у петербуржцев.

- В некоторых квитанциях появились необоснованные, по мнению жителей, долги и пени, - пояснили в комитете.

14 апреля было принято решение, что пени за неуплаченные в мае взносы за капремонт начислять не будут. Также сейчас компании обсуждают со "Сбербанком" возможность оплаты квитанции без комиссии.

Отмечается, что буквально за два ня в комитет и фонд капремонта поступило 3,8 тысячи обращений. Большинство из них по вопросам о новых квитанциях, остальные о задолженности пени.

Дополнительные "горячие линии" работают по телефонам: 409-73-78 и 335- 85-08. Диспетчеры отвечают на вопросы горожан с 09.00 до 19.00, в выходные дни - с 10.00 до 17.00.