На 49% увеличилось число новых случаев заболевания коронавирусом в Петербурге за неделю

Число новых заболевших коронавирусом в Петербурге выросло почти на 50% за неделю Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала недели наблюдается рост распространения коронавируса. Так, по данным комитета по здравоохранению на субботу, 15 мая 2021 года, в городе на 49,37 процентов увеличилось число новых случаев заражения по сравнению с прошлой субботой. Отмечается, что риск заразиться выше, чем неделю назад.

- Рост суточной госпитализации взрослых пациентов с коронавирусом составил 24,46 процентов, - рассказали в комитете.

Всего за минувшую неделю число активно больных людей в городе увеличилось на 3,95 процентов. Горожан призывают прививаться от коронавируса, а также обязательно соблюдать социальную дистанцию и пользоваться средствами индивидуальной защиты.

Добавим, что всего в городе привились от коронавируса 615 тысяч человек, из них 515,5 тысяч прошли полный цикл вакцинации. За минувшие сутки первично привито 8 134 человека, вторично – 7 969 человек.