Почти 9 тысяч пар развелись в Петербурге с начала 2021 года

Больше 8 тысяч пар развелись в Петербурге с начала 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала 2021 года стало почти на 9 тысяч семей меньше. Оказалось, что с января по конец апреля в городе развелись 8 739 пар. Всего пожелали расторгнуть брак 27 529 семей - именно столько заявлений было подано за первые четыре месяца года. Об этом пишут "Невские новости" со ссылкой на городской загс.

- Также с начала года в Петербурге поженились 11 087 пар. При этом в сравнении с годом ранее за этот же период было создано 9 741 семей: 2194 пары в январе, 3251 — в феврале, 2815 — в марте и 1581 в апреле, - пишет издание.

Разводов в этот период в 2020 году тоже было меньше - в общей сложности 7 279. 2309 пар расторгли брачные узы в январе, 2182 пары — в феврале, 1927 — в марте и 861 пара — в апреле.