Петербуржцы открыли купальный сезон в Неве

Жители Петербурга открыли купальный сезон в Неве 15 мая Фото: принтскрин видео.

Неожиданно наступившая жара заставила жителей Санкт-Петербурга открыть купальный сезон. В субботу, 15 мая 2021 года, горожане заметили в Невском районе города несколько мужчин, которые решили поплавать в Неве. Некоторые из них разделись до трусов, но предпочли остаться в носках. Видео "водных процедур" опубликовали очевидцы в социальных сетях.

- Открытие купального сезона в Неве, - назвал свое видео автор.

На кадрах видно несколько мужчин. Некоторые просто по пояс голые загорают на спуске к воде, но двое решили все же остудиться. Судя по их реакции, вода в Неве еще очень холодная. Мужчины пару раз окунулись, да поспешили скорее на берег греться.

- В Неве вполне можно купаться и рыбу из нее есть. А вот на арматурину присесть или запутаться в чем-нибудь опасно, - отметил один из петербуржцев.