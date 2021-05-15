Мощный град обрушился на Ленинградскую область 15 мая Фото: СОЦСЕТИ

Жители Ленинградской области весь день ждали грозу, но вместо этого на регион обрушился мощный град. Вечером в субботу, 15 мая 2021 года, круглые кусочки льда начали бить по Тосненскому району. Местные жители из Ульяновки опубликовали в социальных сетях видео.

- Разразились небеса, - прокомментировали град местные жители.

- Такое ощущение, что это рис сыпется, - отметили комментаторы видео.

Однако, судя по всему, пока что град обрушился не на весь регион, а лишь некоторые районы области. Так, ближе к Петербургу, например Кировском районе, небо чистое и в течение дня дня даже не было дождя.

В Петербурге на данный момент тоже разная погода. Где-то небо сгущается и покрывается темными облаками, а в северных районах наоборот видно солнце.