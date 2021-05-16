Последние новости в Санкт-Петербурге на 16 мая 2021 года: "Алые паруса", плата за капремонт и сын Дзюбы

Последние новости Петербурга на утро 16 мая 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" снова подготовила все самые последние новости в Санкт-Петербурге к утру воскресенья, 16 мая 2021 года. Один из самых животрепещущих вопросов в городе - плата за капремонт. Недавно Фонд капитального ремонта объединился с "Петроэлектросбытом", после чего горожанам пришли новые квитанции, которые вызвали много вопросов. Чтобы справиться с их потоком Жилищный комитет открыл дополнительные "горячие линии", чтобы ответить всем желающим. Телефоны их можно посмотреть у нас на сайте.

Стало известно, что главный праздник выпускников "Алые паруса" в этом году пройдет в очном режиме, а не онлайн, как было в прошлом году из-за пандемии коронавируса. Торжество пройдет в ночь с 25 на 26 июня.

На севере города произошла массовая драка между мигрантами. По словам очевидцев, около ста человек сражались на арматурах и дубинках. Однако на видео, попавшее в сеть, "оружия" у участников потасовки замечено не было. Тем не менее полиция задержала 45 человек. Сейчас идут разбирательства.

Капитан сборной России по футболу и лучший бомбардир "Зенита" Артем Дзюба в третий раз стал отцом. Сын родился 15 мая. Малыша назвали Александр.

Также "Комсомолка" узнала, что будет с ЕГЭ. Недавно появились слухи о том, что единый экзамен могут отменить.