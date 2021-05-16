ГИБДД вышла в рейды по отлову автомобилей-«призраков»

Одни используют выдуманные номера, чтобы лихачить, другие – чтобы ездить «красиво». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД активизирует борьбу с водителями, которые ездят по Петербургу и Ленобласти на автомобилях, не поставленных на учет, – или на «архивных» номерах. Такие знаки любят лихачи, которые используют незарегистрированные номера для прикрытия. Как итог, на проезжей части оказывается автомобиль-«призрак».

Впрочем, ловить автомобилистов, на «ласточках» которых красуются мифические цифры, инспекторы умеют. В ход идут базы данных, а также фото- и видеофиксация, которые помогают отследить маршрут лихача.

– Только за один день сотрудники ДПС остановили сразу два автомобиля на «архивных» номерах, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Водитель «Лады», остановленной в Выборгском районе Петербурга, заявил, что попросту не знал, что предыдущий собственник снял автомобиль с учета. А вот владелец «Гелендвагена», остановленного инспекторами в Лисьем Носу, не стал отрицать, что попросту приобрел «красивые» номера» с рук.

Обоих водителей привлекли к административке, а бутафорские номера сняли. Забрали и документы на машину. Теперь у автовладельцев два варианта: поставить авто либо на «прикол», либо все-таки на учет. В противном случае машины отправят на штрафстоянку.