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Авто16 мая 2021 10:04

ГИБДД вышла в рейды по отлову автомобилей-«призраков»

Люди в форме ищут водителей, которые катаются на «архивных» номерах
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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Одни используют выдуманные номера, чтобы лихачить, другие – чтобы ездить «красиво».

Одни используют выдуманные номера, чтобы лихачить, другие – чтобы ездить «красиво».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ГИБДД активизирует борьбу с водителями, которые ездят по Петербургу и Ленобласти на автомобилях, не поставленных на учет, – или на «архивных» номерах. Такие знаки любят лихачи, которые используют незарегистрированные номера для прикрытия. Как итог, на проезжей части оказывается автомобиль-«призрак».

Впрочем, ловить автомобилистов, на «ласточках» которых красуются мифические цифры, инспекторы умеют. В ход идут базы данных, а также фото- и видеофиксация, которые помогают отследить маршрут лихача.

– Только за один день сотрудники ДПС остановили сразу два автомобиля на «архивных» номерах, – сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Водитель «Лады», остановленной в Выборгском районе Петербурга, заявил, что попросту не знал, что предыдущий собственник снял автомобиль с учета. А вот владелец «Гелендвагена», остановленного инспекторами в Лисьем Носу, не стал отрицать, что попросту приобрел «красивые» номера» с рук.

Обоих водителей привлекли к административке, а бутафорские номера сняли. Забрали и документы на машину. Теперь у автовладельцев два варианта: поставить авто либо на «прикол», либо все-таки на учет. В противном случае машины отправят на штрафстоянку.

Автоновости