36 петербуржцев погибли от коронавируса за сутки

В России с начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили, официально, 4 940 245 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Свежая статистика пандемии от федерального оперштаба: на утро 16 мая в Петербурге коронавирус диагностировали уже у 27 382 человек, в том числе у 767 – за последние сутки. Выздоровели, по официальным данным, 389 984 человека, и за прошедшие 24 часа это число пополнили 1069 горожан. Судя по цифрам, темпы выздоровления все же перевешивают темпы заболеваемости.

Но скорбная статистика тоже растет. С начала пандемии ковид погубил уже 13 762 петербуржцев, причем 36 летальных случаев подтвердили за последние сутки.

В Ленинградской области картина следующая: 43 897 заболевших (84 – за последние сутки), 41 136 выздоровевших (69 – за последние сутки) и 1301 погибший (девять – за последние сутки).

В России с начала пандемии коронавирусную инфекцию подхватили, официально, 4 940 245 человек. Излечились из них 4 556 073 россиянина. А вот 115 871 больной, к сожалению, погиб.