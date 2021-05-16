Блокадница разменяла мошенницам купюры «банка приколов» накануне Дня Победы

Одну из преступниц – 24-летнюю цыганку – уже нашли и задержали под Гатчиной. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жертвой бессовестного обмана накануне Дня Победы стала 81-летняя жительница Ленобласти. Домой к блокаднице, в частный дом под Всеволожском, днем 29 апреля заявились две «сотрудницы собеса».

Незнакомки сообщили, что принесли пенсионерке положенную выплату к 9 Мая – 1000 рублей. А дальше произошло странное. По всей видимости, дамы хитростью заставили пенсионерку разменять им несколько крупных – и фальшивых – купюр.

– Так как у женщины не нашлось сдачи, пенсионерка передала им 18 000 рублей, после чего ей вернули четыре купюры по 5000 рублей, – сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. – После ухода женщин пенсионерка обнаружила вместо 20 000 рублей билеты банка приколов.

Одну из мошенниц – 24-летнюю цыганку – уже нашли и задержали под Гатчиной. Как оказалось, она была судима за имущественные преступления ранее. Теперь «сотруднице собеса» грозит пять лет тюрьмы.