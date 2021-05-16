В центре Петербурга заметили краснокнижную нерпу

Найденных в городе нерп осматривают, при надобности подлечивают и выпускают в естественную среду. Фото: Олег ЗОЛОТО

На балтийскую нерпу, занесенную в Красную книгу Петербурга, наткнулись петербуржцы, которые плавали на сапах – особых надувных досках для серфинга – сегодня днем, 16 мая. Малышку заметили около полудня в канале Грибоедова возле Никольского Морского собора.

– Недавно редкая нерпа была замечена в канале Грибоедова, но она может переместиться еще куда-то по каналам, – сообщили в Фонде друзей балтийской нерпы. – Сейчас она замерзла и устала, пытается где-нибудь вылезти, чтоб погреться.

От спортсменов нерпочка скрылась быстро, нырнув под воду. Не исключено, что она уплыла в Крюков канал, – а из него она запросто может перебраться в Мойку, Фонтанку и Неву, включая все ее рукава.

– Если вы находитесь в центре или у вас есть желание и возможность поискать нерпу, посмотрите, пожалуйста, на воду, особенно на подходы к воде, – инструктируют в фонде. – Если увидите – звоните по телефону 699-23-99!

Обычно найденных в городе нерп осматривают, при надобности подлечивают и выпускают в естественную среду подальше от оживленных районов мегаполиса. Цель такой работы – сохранить популяцию этих редких и милых животных.