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Здоровье16 мая 2021 20:10

За неделю число излечившихся от ковида выросло в пять раз

Но специалисты призывают не расслабляться: зараженных коронавирусом становится все больше
Анна ПОСЛЯНОВААнна ПОСЛЯНОВА
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На сегодня в Петербурге вакцинировали уже 619 580 человек.

На сегодня в Петербурге вакцинировали уже 619 580 человек.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Радостная, на первый взгляд, статистика поступила из Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Петербурге: число выздоровевших за неделю выросло в пять с лишним раз.

– Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности, – подчеркивают специалисты. – В городе продолжает расти заболеваемость: по сравнению с прошлым воскресеньем, на 29 процентов увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19, на 26 – суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

Из 5248 коек свободны лишь 729, это меньше 14 процентов. На ИВЛ находятся 194 человека, или 23 процента всех больных.

Прививочная кампания продолжается. На сегодня в Петербурге вакцинировали уже 619 580 человек, причем 518 527 получили и первый, и второй уколы. Только за сутки привили первично 4566 человек, вторично – 3003 человек. В запасе в регионе есть на сегодня 181 122 комплекта вакцины.

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