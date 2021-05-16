За неделю число излечившихся от ковида выросло в пять раз

На сегодня в Петербурге вакцинировали уже 619 580 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Радостная, на первый взгляд, статистика поступила из Межведомственного городского координационного совета по противодействию распространению коронавируса в Петербурге: число выздоровевших за неделю выросло в пять с лишним раз.

– Это объясняется тем, что в большой период праздничных и нерабочих дней граждане реже обращались в медицинские организации для осмотра врача, регистрации выздоровления и закрытия листка нетрудоспособности, – подчеркивают специалисты. – В городе продолжает расти заболеваемость: по сравнению с прошлым воскресеньем, на 29 процентов увеличилось число регистраций новых случаев COVID-19, на 26 – суточная госпитализация взрослых с ковид-ассоциированными состояниями.

Из 5248 коек свободны лишь 729, это меньше 14 процентов. На ИВЛ находятся 194 человека, или 23 процента всех больных.

Прививочная кампания продолжается. На сегодня в Петербурге вакцинировали уже 619 580 человек, причем 518 527 получили и первый, и второй уколы. Только за сутки привили первично 4566 человек, вторично – 3003 человек. В запасе в регионе есть на сегодня 181 122 комплекта вакцины.

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