Последние новости в Санкт-Петербурге на 17 мая 2021 года: 200 голов Дзюбы, четыре корабля и два самокатчика

На день рождения третьего сына футболист оформил «покер». Фото: ФК «Зенит»

«Комсомолка» собрала самые последние новости Санкт-Петербурга на утро понедельника, 17 мая 2021 года. Предлагаем пробежаться по дайджесту наступившей недели вместе.

Количество зараженных коронавирусом продолжает расти: за неделю число зарегистрированных случаев ковида увеличилось на 29 процентов, суточная госпитализация – на 26 процентов. Вот почему радоваться подскочившей в пять раз выписке не стоит.

А вот зрители ралли в Ленобласти остались не просто рады, а счастливы: гоночное авто прошло в считанных сантиметрах от них, трижды перекувыркнувшись и встав на дыбы. Ни гости гонок, ни пилоты чудом не пострадали.

Впрочем, повезло за последние дни далеко не всем. Супруга писателя, пострадавшего от нападения лихачей на электросамокатах на Невском проспекте, рассказала подробности страшной ночи. После нее литератор Валерий Айрапетян оказался в больнице с переломанным ребрами. Два молодых хулигана уже задержаны.

Реветь, но от восторга, заставила спортивная повестка: капитан команды «Зенит» Артем Дзюба отметил рождение своего третьего сына двухсотым голом, которым открыл счет в матче с «Тамбовом», – а потом забросил в ворота противника еще три мяча. Оформив «покер», Дзюба стал лучшим бомбардиром РПЛ за всю историю.

Еще одно открытие дня совершили в Финском заливе у острова Мощный: на дне водолазы обнаружили четыре судна-участника трагического Таллиннского прорыва. К августу, когда исполнится 80 лет с момента потопления, судна нанесут на интерактивную карту.

И о погоде: сегодня будет жарко, а вечером синоптики обещают небольшой дождик.