В Петербурге заявили о росте заболеваемости коронавирусом на середину мая

В Петербурге отметили рост заболеваемости коронавирусом Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Санкт-Петербург находится под угрозой возникновения уже третьей волны пандемии. Специалисты межведомственного координационного центра фиксируют увеличение числа новых заболевших за последнюю неделю. Так, на 16 мая 2021 года, в городе заразились на 28,86 процентов больше людей, чем в воскресенье неделей ранее.

- На 26,35 процентов выросла суточная госпитализация больных коронавирусом. В целом число активно больных за неделю выросло на 6,38 процентов, - говорится в отчете совета и комитета по здравоохранению.

В больницах, которые работают с больными данной инфекцией, занято 86,1 процентов специально выделенных коек. Из 5248 мест свободно 729. При этом доля пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме составляет 23 процентов. 194 человека находятся на ИВЛ.

Межведомственный координационный совет и комитет по здравоохранению призывают горожан своевременно привиться от новой коронавирусной инфекции. Необходимо также строго соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах.