Полиция накрыла мастерскую по разбору угнанных машин в Петербурге

Полиция задержала в Петербурге угонщика корейских внедорожников Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция расследовала кражу корейского внедорожника, а нашла целую мастерскую по разбору угнанных машин. Сообщение о пропаже автомобиля "Киа Спортейдж" поступило от 43-летней жительницы Фрунзенского района 5 мая 2021 года. Женщина пояснила, что машину угнали от дома 47 по Дунайскому проспекту. Полицейские возбудили уголовное дело и начали расследование.

- Спустя несколько дней сотрудники уголовного розыска вышли на след угонщика - 44-летнего безработного жителя Петергофа. Его задержали у дома 24/3 по улице Братьев Горкушенко, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Оказалось, что у мужчины есть три гаража во Фрунзенском районе, в которых во время обысков полиция нашла много разных комплектующих от корейских автомобилей. Вероятно, на счету подозреваемого не одна кража.

Так, следователи выяснили, что мужчина причастен как минимум еще к двум угонам машины той же марке - в сентябре прошлого года с улицы Счастливая, и в феврале с Новоизмайловского проспекта. Сейчас подозреваемый задержан, а расследование продолжается дальше.