Таксиста-наркомана задержали со стрельбой в Петербурге

В Петербурге со стрельбой и погоней задержали таксиста-наркомана Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге полиция задержала таксиста-наркомана, работавшего нелегально и без водительских прав. В 22:30 часов 16 мая 2021 года у дома 46 по проспекту Стачек сотрудники ДПС попытались остановить автомобиль "Киа Рио" за разворот через двойную сплошную линию. Однако водитель начал быстро уезжать, что вынудило полицейских устроить погоню.

- Водитель гнал по дороге, создавая угрозу для окружающих. Тогда сотрудники ДПС применили табельное оружие: один предупредительный выстрел в воздух и два по колесам гонщика. В итоге водитель иномарки врезался в бетонное ограждение, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

В салоне оказался 41-летний водитель и испуганная пассажирка такси. Никто из них не пострадал.

Мужчина же занимался частным извозом несмотря на то, что в начале мая был лишен водительских прав. Известно, что он злоупотребляет наркотиками. В подтверждение этого в салоне машины полицейские нашли запрещенное вещество.

Гонщика забрали в полицию. Теперь, кроме нарушения ПДД ему грозит дело за оборот наркотиками.