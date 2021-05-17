На видео попало жесткое избиение семиклассника мужчиной на детской площадке в Петербурге

Полиция показала видео избиения мальчика на детской площадке в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга показала видео конфликта на детской площадке на улице Большая Зеленина. Вечером в воскресенье, 16 мая 2021 года, 33-летний мужчина жестко избил семиклассника из-за того, что тот задел качелями его маленькую дочь. Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения, установленную во дворе.

- Заступаясь за дочь, мужчина нанес травмы подростку-гимназисту, задевшего девочку качелями. Потерпевший подросток с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Агрессивным отцом оказался директор коммерческой фирмы. На кадрах видно, что мужчина бил мальчика руками и ногами, гоняясь за ним по всей площадке, где были маленькие дети.

Сейчас мужчина задержан и в отношении него возбуждено уголовное дело о хулиганстве.