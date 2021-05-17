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Общество17 мая 2021 10:28

15 тысяч человек обследовали на ковид в Петербурге за сутки

Данные на утро понедельника, 17 мая, приводит городская администрация
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Чуть более 15 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид.

Чуть более 15 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть более 15 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавируса за последние сутки. Такие цифры на утро 17 мая приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции ковид-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 010 человек, сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 5237 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту любого городского медучреждения или записаться на вакцинацию.