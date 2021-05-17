15 тысяч человек обследовали на ковид в Петербурге за сутки

Чуть более 15 тысяч петербуржцев сдали тесты на ковид. Фото: Олег ЗОЛОТО

Чуть более 15 тысяч жителей Петербурга прошли обследование на наличие коронавируса за последние сутки. Такие цифры на утро 17 мая приводит городской оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением инфекции ковид-19.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 15 010 человек, сообщает пресс-служба Смольного.

Операторами единой информационно-справочной службы «122» обработано 5237 вызовов по вопросам, связанным с коронавирусом. Напомним, что по этому же короткому номеру можно вызвать врача на дом, записаться на прием к специалисту любого городского медучреждения или записаться на вакцинацию.