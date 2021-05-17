МЧС предупреждает об учениях в институте Вавилова на Исаакиевской площади

МЧС и силовики проведут тренировки 17 и 18 мая. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сразу о двух крупных учениях экстренных служб предупреждают жителей Петербурга. Так, в понедельник, 17 мая, экстренные службы будут отрабатывать действия по ликвидации чрезвычайного происшествия на Исаакиевской площади.

- Сегодня в 11:00 во Всероссийском институте растениеводства имени Вавилова на Исаакиевской площади пройдут плановые учения районных подразделений МЧС. Просим сохранять спокойствие, - заранее предупреждает пресс-служба городского управления экстренного ведомства.

А завтра тренировка силовиков пройдет в Санкт-Петербургском политехническом университете. В 10:00 18 мая здесь начнутся антитеррористические учения.

- По сценарию на территорию спорткомплекса СПбПУ проникает группа злоумышленников, – уточняет пресс-служба Политеха.

Петербуржцев также просят не пугаться скопления спецмашин и людей в форме.