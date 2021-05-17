Умер почетный профессор СПбГУ Рудольф Янсон / Фото: СПбГУ

В Санкт-Петербурге на 83-м году жизни умер почетный профессор Петербургского государственного университета Рудольф Янсон. Доктор филологических наук ушел из жизни 16 мая 2021 года. Об этом с прискорбием сообщили в СПбГУ.

- Рудольф Алексеевич навсегда останется в памяти коллег и учеников как светлый, энергичный и эрудированный человек, замечательный наставник и принципиальный руководитель, всецело преданный интересам Университета и востоковедения. Нам будет его очень не хватать, - написали в вузе.

После окончания ЛГУ в 1962 году Янсона рекомендовали для преподавательской деятельности и он начал работать в области востоковедения, которая на тот момент считалась новаторской. Профессору принадлежит более семи десятков научных публикаций.

Долгие годы Рудольф Алексеевич проработал в СПбГУ, даже возглавил кафедру филологии Юго-Восточной Азии СПбГУ.

Информация о времени и месте прощания будет размещена на сайте восточного факультета.