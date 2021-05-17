За первые двое суток работы паром перевез 1186 автомобилей у Верхне-Свирской ГЭС

Больше тысячи машин перевез паром через Свирь только за выходные. Фото: пресс-служба администрации ЛО.

Администрация Ленинградской области подвела первые итоги работы парома, который курсирует через реку Свирь в районе поселка Подпорожье. Из-за закрытия проезда по плотине Верхне-Свирской гидроэлектростанции, теперь переправиться с одного берега на другой можно только паромом.

- За первые двое суток работы паромной переправы в Подпорожье, «Аркадий Филатов» выполнил 51 рейс и перевез с правого на левый берег Свири и обратно 1186 автомобилей, - сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти Ленобласти уточняют, что паром работает ежедневно с 6:00 до 23:00. Машины экстренных служб - пожарные и скорая помощь - перевозятся без очереди.

Отметим, что пешеходный проход по плотине сохранен. Отремонтировать дорогу должны до конца 2021 года. А к весне 2023-го через Свирь будет построен новый мост.