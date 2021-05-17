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Происшествия17 мая 2021 11:02

Уголовное дело возбудили после избиения мужчиной семиклассника на детской площадке в Петербурге

Задержанный заявил, что школьник задел качелями его маленькую дочь
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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В Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, избившего школьника на детской площадке

В Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, избившего школьника на детской площадке

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

33-летнему директору коммерческой фирмы из Санкт-Петербурга грозит до пяти лет тюрьмы за жесткое избиение 14-летнего мальчика на детской площадке. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на мужчину, после "воспитательных" мер которого семиклассник 16 мая 2021 года оказался в больнице в проломленной головой.

- Вечером в полицию обратилась 45-летняя мать школьника, которая пояснила, что на детской площадке во дворе дома 13 по Большой Зеленина мужчина избил ее сына, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

С переломом лобной кости и открытой травмой головы мальчика госпитализировали в больницу.

Полиции 33-летний мужчина пояснил, что вступился за дочь. С его слов, мальчик задел качелями его маленькую дочь. Видео инцидента "КП" публиковала ранее. На нем видно, как предприниматель ожесточенно бьет школьника. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.

Криминал