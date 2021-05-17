Уголовное дело возбудили после избиения мужчиной семиклассника на детской площадке в Петербурге

В Петербурге возбудили уголовное дело на мужчину, избившего школьника на детской площадке Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

33-летнему директору коммерческой фирмы из Санкт-Петербурга грозит до пяти лет тюрьмы за жесткое избиение 14-летнего мальчика на детской площадке. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве на мужчину, после "воспитательных" мер которого семиклассник 16 мая 2021 года оказался в больнице в проломленной головой.

- Вечером в полицию обратилась 45-летняя мать школьника, которая пояснила, что на детской площадке во дворе дома 13 по Большой Зеленина мужчина избил ее сына, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

С переломом лобной кости и открытой травмой головы мальчика госпитализировали в больницу.

Полиции 33-летний мужчина пояснил, что вступился за дочь. С его слов, мальчик задел качелями его маленькую дочь. Видео инцидента "КП" публиковала ранее. На нем видно, как предприниматель ожесточенно бьет школьника. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения для мужчины.