Полиция завела уголовное дело после стрельбы в салоне красоты в Мурино

Полиция завела дело о хулиганстве после налета на салон красоты в Мурино. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Главное управление МВД России по Петербургу и Ленобласти возбудило уголовное дело после нападения на салон красоты в городе Мурино. Вечером субботы, 15 мая, трое неизвестных в медицинских масках вошли в заведение «Цирюльник» на бульваре Менделеева, и тут же начли избивать администратора. Кроме того, визитеры открыли пальбу из неизвестного оружия. В результате конфликта пострадал 20-летний мужчина – сотрудник салона.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 Уголовного кодекса РФ «хулиганство, совершенное с применением оружия», - сообщает пресс-служба Главка.

Самих нападавших пока не нашли, сейчас их разыскивают. По указанной выше статье злоумышленникам грозит до семи лет лишения свободы.