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Общество17 мая 2021 11:44

Депутаты ЗакСа призвали уравнять в правах льготников Петербурга и Ленобласти

Речь идет о пассажирских перевозках
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Права льготников Петербурга и Ленобласти предложили уравнять.

Права льготников Петербурга и Ленобласти предложили уравнять.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские депутаты призвали власти города убрать несправедливость и уравнять права жителей Северной столицы и жителей Ленинградской области. Последние, как оказалось, имеют больше льгот при проезде в городском транспорте, чем петербуржцы - в областном.

- Так, к числу льготных категорий лиц, проживающих в Ленобласти, отнесены школьники, которые живут в многодетных семьях, в том числе в приемных. Также петербургские пенсионеры имеют право льготного проезда на ограниченном по сравнению с жителями области количестве муниципальных и смежных межрегиональных маршрутов, - отметил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров.

Депутаты призывают Смольный внести изменения в соглашение по перевозке жителей Санкт-Петербурга и жителей Ленинградской области, которое было заключено в декабре прошлого года, чтобы петербуржцы-льготники, многие из которых имеют дачи в Ленобласти, могли свободно передвигаться по соседнему региону.