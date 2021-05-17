Выставка инновационного транспорта и парад ретро-автомобилей пройдут в Петербурге

Исторические автобусы и троллейбусы, а также раритетные автомобили прокатятся по Невскому проспекту. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Международный фестиваль SpbTransportFest стартует в Петербурге 20 мая. Мероприятие, проходящее на берегах Невы уже во второй раз, удивит горожан насыщенной программой.

Первым событием фестиваля станет XXIII конкурс профессионального мастерства: за звание самого умелого водителя автобуса поборются виртуозы руля из Петербурга, Москвы, Смоленска, Костромы, Твери и других городов России.

В пятницу, 21 мая, на Манежной площади и Кленовой улице откроется выставка инновационного транспорта. Автобусы футуристичного вида, которые ездят на батареях и газе, покажут ведущие отечественные и зарубежные производители. Экспонатами станут и суперсовременные трамваи.

В субботу, 22 мая, по центру Петербурга пройдет парад ретро-транспорта, который, как отмечают в «Пассажиравтотрансе», обещает стать самым масштабным в стране. Исторические автобусы и троллейбусы, а также раритетные кабриолеты прокатятся по Невскому проспекту.

Дополнит парад и выставку концерт на Манежной, который будет проходить два дня подряд. На сцену поднимутся солист Мариинки Василий Герелло и «Белорусские песняры».