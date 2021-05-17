У подростка, которого на детской площадке в Петербурге избил отец девочки, диагностирован перелом лобной пазухи

В Петербурге на детской площадке мужчина избил ребенка. Фото: Роман ЛЯЛИН

В Санкт-Петербурге задержали директора фирмы по производству спортивных товаров, на него завели уголовное дело по факту избиения семиклассника на одной из детских площадок города.

Мать 14-летнего учащегося гимназии обратилась в полицию с заявлением. Она утверждала, что 16 мая неизвестный взрослый человек сильно ударил ее ребенка. Результат – госпитализация мальчика с открытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной пазухи, семиклассник находится в состоянии средней тяжести.

Нападавшего удалось быстро вычислить.

- Задержанный пояснил, что конфликт произошел во время игры на детской площадке, где потерпевший ударил его несовершеннолетнюю дочь, - сообщил источник «КП» в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело, решается вопрос о мере пресечения.