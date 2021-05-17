В Ленобласти ужесточат коронавирусные меры из-за роста заболеваемости

В Ленобласти за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом. Фото: Александр ГЛУЗ

В Ленинградской области усилят «антиковидные» меры, губернатор региона Александр Дрозденко поручил внести изменения в соответствующее постановление.

Например, в районах «красной» зоны отменят проведение общественных мероприятий. Ужесточение мер связано с ростом числа коронавирусных пациентов.

Согласно информации, размещённой на сайте администрации Ленобласти, распределение по зонам выглядит так:

- в «красной» зоне – Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы;

- в «желтой» зоне – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы;

- в «зеленой» зоне – Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.

В Ленобласти за прошедшие сутки выявлено 85 новых случаев заражения коронавирусом, 64 человека удалось вылечить, 7 пациентов скончалось. Всего за время пандемии в регионе выявили 43 982 случая заражения, выздоровели 41 200 жителей Ленобласти, 1 308 пациентов эпидемию не пережили.