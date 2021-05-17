МЧС предупредило о шторме и грозах в Петербурге 18 мая

Шторм, грозы и ливни обещают в Петербурге 18 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жаркая погода в Санкт-Петербурге, как правило, вестник непогоды. МЧС города предупредило петербуржцев о том, что во вторник, 18 мая 2021 года, в Северной столице ожидается гроза со штормовым ветром. В идеале, такую погоду лучше всего переждать дома. Но тем, кто вынужден выходить на улицу, следует быть предельно внимательными и осторожными.

- 18 мая в Петербурге ожидаются кратковременные дожди, местами ливни, грозы, град. При грозе местами усиление ветра до 20 метров в секунду, - сообщили в главном управлении МЧС Северной столицы.

При грозе лучше всего прятаться в помещении. Находясь за городом, закрыть окна, двери, дымоход и те топить печь, так как дым хорошо проводит электричество.

На улице же во время сильного ветра не парковать машины у деревьев и столбов, так как шторм может их повалить.

Сегодня же в городе, наоборот, прекрасная погода: солнце и до 25 градусов тепла.