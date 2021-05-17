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Происшествия17 мая 2021 14:43

В Петербурге ищут неизвестного, разрисовавшего станцию метро «Спасская» свастикой

Рисунок оттерли работники подземки
Авторы (2):
Степан СТЕПАНОВ
Максим КОТЕРМАН
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На Спасской неизвестные нарисовали свастику.

На Спасской неизвестные нарисовали свастику.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром 16 мая на станцию метро «Спасская» в Санкт-Петербурге один из сотрудников подземки вызвал наряд полиции. Поводом стало появление запрещенного рисунка на платформе.

- На стене было обнаружено изображение свастики размером 50 на 70 см, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Рисунок был сразу же удален сотрудниками метрополитена.

Сейчас ведется розыск хулигана, в случае поимки ему будет вменяться нарушение ч. 1 ст. 20.3 Кодекса Российской Федерации, то есть, публичная демонстрация нацистской символики, за что предусмотрен штраф или арест до 15 суток.

ЧП