Петербургский депутат предложил хранить оружие граждан в отделах полиции и Росгвардии

В Петербурге предложили силовикам оценить возможность хранения оружия в отделениях полиции и вневедомственной охраны Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Оружие, которое находится на руках у граждан, лучше хранить в отделениях МВД и Росгвардии. Такое предложение внес в понедельник, 17 мая 2021 года, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев. Парламентарий предложил силовикам оценить такую возможность на фоне трагедии, произошедшей в казанской школе, где подросток устроил бойню.

- Те, кто приобретал охотничье ружье, могли бы забирать его непосредственно перед выездом на охоту. Его нет смысла держать дома, где оно может оказаться доступным посторонним, в том числе и детям. Кроме того, такая система позволит проконтролировать и тех, кто приобретал оружие "просто чтобы было". Мы понимаем, что убивает не оружие, а человек, - отметил депутат.

По данным Росгвардии, на руках у населения страны находится более 6,6 млн единиц зарегистрированного оружия, им владеют около 3,9 млн человек. 19-летний стрелок из Казани убил девять человек и ранил еще 23 человек. В школу он пришел с автоматическим оружием официально зарегистрированным.