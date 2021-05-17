В «Ночь музеев» в Петербурге будут курсировать 45 специальных автобусов

45 автобусов будут развозить пассажиров в ночь музеев. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге в ночь с 22 на 23 мая пройдет ежегодная акция «Ночь музеев», в городе до утра будут работать более 80 культурных заведений. Для удобства горожан «Пассажиравтотранс» запустит четыре специальных маршрута, по которым жители и гости города смогут перемещаться между площадками участников акции.

По информации «Пассажиравтотранс» на маршруты будут выделены 45 автобусов, они будут ходить от Исаакиевской площади. Маршрут «Центр - 1» пойдет до проспекта Стачек, сделав остановки у Военно-морского музея, центра «Петербургский художник», музея железных дорог, «Нарвской заставы» и усадьбы Дашковой. «Центр - 2» довезет до музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме (остановки: Музей мостов, военно-медицинский музей). «Центр - 3» будет курсировать от Александровского сада через музей советских игровых автоматов, центр Михаила Шемякина, музей Анны Ахматовой - до музея городской скульптуры.

Также будет запущен маршрут «Васильевский остров» - «Петроградская сторона». Автобус от Исаакиевской площади пройдет до музея-института семьи Рерихов и мастерской Аникушина. В обратном направление - от мастерской Аникушина, через Музей петербургского авангарда, «ЛабиринтУм», Планетарий, Артиллерийский музей Центральный музей почвоведения им. В.В. Докучаева, Исаакиевская площадь.

Воспользоваться автобусами может любой обладатель билета «Ночи музеев».