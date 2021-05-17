Стипендии в Петербурге увеличат до размера прожиточного минимума

К 2023 году студенты Петербурга будут получать стипендии уровня прожиточного минимума. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили законопроект, по которому в течение трех лет увеличат размер академических стипендий студентов.

Как сообщается на сайте ЗакСа, государственные стипендии будут повышать поэтапно в течение трех лет, по идее, студент колледжа должен получать стипендию в размере не менее 60% от прожиточного минимума, студент вуза – не менее 80%, аспиранты, ассистенты-стажёры и ординаторы – не менее 200% от прожиточного минимума. До упомянутых значений стипендии должны вырасти до 1 сентября 2023 года.

Напомним, что в Петербурге прожиточный минимум составляет 11 910 рублей 40 копеек на душу населения. На данный момент в СПбГУ, к примеру, размер обычной государственной академической стипендии составляет 1 272 рубля в месяц.