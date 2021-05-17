В Выборгском районе объявился вор, вырывающий рули у иномарок

В Петербурге начали красть рули автомобилей. Фото: "КП" Архив

Житель Выборгского района Петербурга пожаловался в соцсетях, что у него накануне украли руль из авто, оказалось, что пострадавший в этой беде не одинок, а рули от иномарок стоят хороших денег.

Сообщение о краже руля опубликовал «Дорожный инспектор». Злоумышленник приметил 7 мая BMW у дома №16 по Лиственной улице, выбил передние стекла и забрал из авто руль. Под опубликованной записью пользователи пишут, что от этой марки машины рули можно продать по цене от 38 до 60 тысяч рублей.

Также в опубликованном посте отметились и другие жертвы похитителя рулей, причем, преступления совершались на этой же улице. Правда, сообщается, что обращение в полицию зафиксировано пока только одно – от упомянутого владельца BMW. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».