Смольный выкупит у застройщиков 20 школ, больниц и детсадов в 2021 году

Власти Петербурга выкупят 20 социальных объектов в 2021 году. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Санкт-Петербурга намерены выкупить 20 социальных объектов у застройщиков в 2021 году. Смольный утвердил перечень соответствующих зданий с комитетом имущественных отношений. Дисбаланс между жилой застройкой и социальной пока остается.

- В этом город приобретет 20 социальных объектов, в том числе 3 школы, 5 объектов здравоохранения, один административный объект и 8 детских садов. Ещё в двух зданиях разместятся детские сады вместе со школами, - передает пресс-служба Смольного.

К слову, два детсада, в Шушарах и Каменке, власти выкупят с помощью федеральных средств. Вдобавок Смольный приобретет дом-памятник – бывший постоялый двор Федора Слепушкина, являющийся объектом культурного наследия. В нем разместится филиал музея «Невская застава».