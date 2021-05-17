Загрязнение в 1000 раз выше нормы нашли в Финском заливе

Бухту Радуга залило нефтью с ж/д станции. Фото: СЗСУ СК РФ на транспорте.

Сильное загрязнение воды нефтепродуктами выявили сотрудники Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России. Их внимание привлек сброс топлива с территории железнодорожной станции «Выборг-Товарная». В результате вода в бухте Радуга покрылась радужной пленкой.

- Установлено, что не позднее 20 апреля 2021, в пределах земельного участка, находящегося в пользовании ОАО «РЖД», был допущен выброс нефтепродуктов в акваторию водного объекта – бухта Радуга Финского залива и его береговой линии. Согласно проведенным исследованиям установлено повышенное содержание нефтепродуктов в 2,76 раз и в 1000 раз, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

В результате проверки, проведенной вместе с Росприроднадзором, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.