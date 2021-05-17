«Водоканал» готовится к подтоплениям из-за длительных ливней в Петербурге

В Петербурге ожидают локальные подтопления из-за продолжительных ливней. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Водоканал» Санкт-Петербурга переходит в усиленный режим работы из-за неутешительных прогнозов синоптиков и штормовых предупреждений МЧС – с 18 до 21 мая в городе обещают ливни. Специалисты не исключают, что вероятны подтопления в отдельных районах, поэтому на дежурство выйдут дополнительные аварийные бригады. И да, особый контроль будет на многострадальной Парашютной улице.

- В случае возникновения скоплений воды просьба сообщать информацию на Горячую линию ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по телефону 305-09-09. Бригады предприятия оперативно отреагируют на заявку и проведут необходимые работы, - отмечают в пресс-службе организации.

К слову, в Северной столице вместе с ливнями может пойти и град с грозой. При этом спасатели МЧС не исключают усиление ветра до 20 м/с.