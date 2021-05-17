Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 18:03

Поддельные СHANEL и GUCCI продавали в торговом центре Волхова

Продавцов к ответственности привлекла транспортная прокуратура
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий(0)
Хозяина поддельных сумок и платков привлекли к ответственности.

Хозяина поддельных сумок и платков привлекли к ответственности.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Элитные» товары – сумки, шарфы и платки СHANEL и GUCCI нашли при проверке в одном из торговых центров Волхова. Поскольку официальных бутиков в этом областном городе нет, сотрудники транспортной прокуратуры резонно приняли товар за подделку.

- Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака» - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал владельца торговой точки к штрафу в 50 тысяч рублей с изъятием всего контрафактного товара.