Поддельные СHANEL и GUCCI продавали в торговом центре Волхова

Хозяина поддельных сумок и платков привлекли к ответственности. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

«Элитные» товары – сумки, шарфы и платки СHANEL и GUCCI нашли при проверке в одном из торговых центров Волхова. Поскольку официальных бутиков в этом областном городе нет, сотрудники транспортной прокуратуры резонно приняли товар за подделку.

- Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении по статье «реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака» - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области оштрафовал владельца торговой точки к штрафу в 50 тысяч рублей с изъятием всего контрафактного товара.