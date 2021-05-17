5-летний мальчик пострадал в смертельном ДТП на Мурманском шоссе

"Волга" вытолкнула на встречную полосу красный микроавтобус, который влетел во встречный фургон. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло днем 17 мая на 79-м километре Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола»). Около 15:00 здесь столкнулись «Волга» с 82-летним пенсионером за рулем, микроавтобус «Ситроен» и фургон «Максус», в котором ехал мужчина с 5-летним сыном.

- В 15.17 автомобиль ГАЗ, по управлением мужчины 1939 года рождения, столкнулся с «Ситроеном», который в результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Максус», - сообщает пресс-служба ГУ МВД про Петербургу и Ленобалсти.

В результате ДТП водитель 42-летний водитель «Максуса» погиб на месте, его пассажир - мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в средней степени тяжести. В таком же состоянии в больницу увезли и водителя «Ситроена». О состоянии пенсионера из «Волги» ничего не сообщается.

По факту смертельного ДТП ведется проверка.