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Происшествия17 мая 2021 19:02

5-летний мальчик пострадал в смертельном ДТП на Мурманском шоссе

Сидевший за рулем мужчина, предварительно его отец, погиб на месте
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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"Волга" вытолкнула на встречную полосу красный микроавтобус, который влетел во встречный фургон. Фото: vk.com/spb_today

"Волга" вытолкнула на встречную полосу красный микроавтобус, который влетел во встречный фургон. Фото: vk.com/spb_today

Смертельное ДТП произошло днем 17 мая на 79-м километре Мурманского шоссе (федеральная трасса «Кола»). Около 15:00 здесь столкнулись «Волга» с 82-летним пенсионером за рулем, микроавтобус «Ситроен» и фургон «Максус», в котором ехал мужчина с 5-летним сыном.

- В 15.17 автомобиль ГАЗ, по управлением мужчины 1939 года рождения, столкнулся с «Ситроеном», который в результате выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с фургоном «Максус», - сообщает пресс-служба ГУ МВД про Петербургу и Ленобалсти.

В результате ДТП водитель 42-летний водитель «Максуса» погиб на месте, его пассажир - мальчик 2015 года рождения был госпитализирован в средней степени тяжести. В таком же состоянии в больницу увезли и водителя «Ситроена». О состоянии пенсионера из «Волги» ничего не сообщается.

По факту смертельного ДТП ведется проверка.

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