Смольный утвердил определение понятия «газон», чтобы штрафовать автомобилистов

Понятие "газон" прописали в законе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга внесли поправки в Правила благоустройства, благодаря которым теперь конкретизировано понятие «газон», а значит, теперь можно будет наказывать нерадивых автомобилистов, паркующихся где попало.

- Губернатор Александр Беглов подписал постановление правительства, актуализирующее Правила благоустройства территории Санкт Петербурга. Внесенным изменением конкретизировано понятие «газон», - сообщает пресс-служба Смольного.

Правда, что же именно скрывается за понятием «газон», чиновники не уточняют.

Напомним, что на прошлой неделе власти города запустили интернет-сервис, через который простые петербуржцы могут сообщить о нарушении правил парковки на придомовых территориях. Пока прав наказывать водителей у Смольного нет, но вскоре они появится.